Son Dakika: Bebek sahilinde çıplak şekilde uzanan şahıs gözaltına alındı

İstanbul'da Bebek sahilinde çıplak şekilde bankta uzanan şahıs gözaltına alındı. Şüphelinin, 'kasten yaralama, hırsızlık, güvenlik güçlerine mukavemet ve kumar oynanması için imkan sağlama' suçlarından 6 suç kaydı bulunduğu tespit edildi.

İHA
31 Mayıs 2022 Salı, 16:22
Son Dakika: Bebek sahilinde çıplak şekilde uzanan şahıs gözaltına alındı
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Beşiktaş Bebek sahilinde çıplak şekilde bankta uzanan şahıs gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre savcılık, çıplak şekilde bankta uzanırken görüntüsü sosyal medyada yer alan şahsa yönelik soruşturma başlattı.

Savcılığın talimatıyla başlatılan incelemede, 'uygunsuz vaziyette' bank üzerinde yatan M.Ç. adlı şüpheli, polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

Gözaltına alınan M.Ç. isimli şahsın, 'kasten yaralama, hırsızlık, güvenlik güçlerine mukavemet ve kumar oynanması için imkan sağlama' suçlarından 6 suç kaydı bulunduğu tespit edildi. 


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