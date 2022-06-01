Bebek sahilindeki görüntüde yer alanların ifadesi ortaya çıktı
Türkiye, Bebek sahilinde kaydedilen görüntüyü konuşuyor. Büyük tepki çeken görüntüler sonrasında iki kişi gözaltına alındı. Sorguları süren iki ismin ifadelerine ulaşıldı.
İstanbul'un Bebek sahilinde çekilen bir görüntü sosyal medyada gündem oldu.
Trafikte seyir halinde olan bir vatandaş sahilde kimseyi dikkate almadan cinsel ilişkiye giren çifti görüntüledi. O anlar sosyal medyada paylaşıldı ve tepki çekti.
Öte yandan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı da görüntülerin ardından soruşturma başlattı. Gözaltına alınan iki şüpheli, emniyetteki işlemlerin ardından İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi.
Mahkemeye çıkarılan sanıklardan ilişkiye giren erkek tutuklandı. Olayda görüntülerdeki kadının ise akli dengesinin yerinde olmadığı belirtildi.
Odatv'de yer alan habere göre, tutuklanan Ö.K.’nin ifadesine ulaşıldı.
Çorum Sungurlu doğumlu Türk vatandaşı olan Ö.K., polis ifadesinde “Olay sırasında tiner kullandığım için onun etkisi altındaydım” ifadelerini kullandı. Devamında da yaşananları anlata Ö.K. “Mağdur yanıma gelerek benden bira istedi, akli dengesinin yerinde olmadığını bilmiyordum, normal şekilde davranıyordu” dedi.
CEZAEVİNDE MAHKUM
Kendisinin cezaevinden izinli bir şekilde çıktığını dile getiren Ö.K., “Ben zaten mahkumum izinliyim” ifadelerini kullandı.
İfadesinde, “Pişmanım” diyen Ö.K. “Tedavi olmak istiyorum” diyerek serbest bırakılmasını talep etti.
Mahkemede de aynı savunmayı tekrarlayan Ö.K., olayda ilişkiye girdiği kadın ile ilgili de “Olaydan önce dışarıya karşı göğüslerini gösteriyordu” ifadelerini kullandı.
Mahkemede Ö.K.’nin avukatı ise müvekkilinin kaçma şüphesi olmadığı gerekçesiyle tutuksuz yargılama ya da adli kontrol tedbirlerinin uygulanmasını talep etti.
Mahkeme ise savunmaların ardından “Beden ve ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı nitelikli cinsel saldırı” suçundan tutuklanmasına karar verildi.
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