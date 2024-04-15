‘Beceremedim albayım’ paylaşımı… Cesedi ormanda bulundu

Aksaray'da ormanlık alanda silah sesi duyan çobanlar, bir kişiyi başından vurulmuş halde ölü olarak buldu.

İHA
Yayınlanma: 15.04.2024 - 13:48
‘Beceremedim albayım’ paylaşımı… Cesedi ormanda bulundu
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Olay, Kalanlar Mahallesi DSİ regülatörünün bulunduğu ormanlık alanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bölgede koyun otlatan 3 çoban duydukları silah sesi üzerine çevreyi gezmeye başladı. 

Bir süre gezen çobanlar, bir şahsı kafasından tüfekle vurulmuş halde ölü olarak buldu. Çobanlar durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. 

Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, Abdullah K. (40) isimli kişinin öldüğünü tespit ederken, polis ekipleri inceleme yaptı. 

İNTİHAR ETTİĞİ ANLAŞILDI

Olay yerine gelen cumhuriyet savcısı geniş çaplı inceleme ve araştırma yaparken, şahsın sosyal medya hesabından "Beceremedim albayım" şeklinde paylaşım yaptığı, tüfekten alınan örnekler sonucu adamın kendini vurarak intihar ettiği belirlendi. 

Abdullah K.'nin cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.


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