BEDAŞ açıkladı: İstanbul'da yarın bu ilçeler karanlığa gömülecek! İşte 22 Ekim Pazar günü elektrik kesintisi yapılacak ilçeler...
BEDAŞ uzun bir süredir İstanbul'da planlı ve bakım çalışması kapsamında elektrik kesintisi yapıyor. Son olarak 22 Ekim 2023 Pazar günü planlı ve bakım çalışması amaçlı elektrik kesintilerinin yapılacağı ilçe ve mahalleler de açıklandı.
Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş, (BEDAŞ) İstanbul'da 22 Ekim
Pazar günü elektrik kesintileri uygulanacak ilçe ve sokakları açıkladı.
BEDAŞ, İstanbul'da planlı bakım çalışmaları kapsamında 22
Ekim Pazar günü elektrik kesintilerinin yapılacağı ilçe ve mahalleleri internet
sitesi üzerinden duyurdu.
BEDAŞ'ın açıkladığı ilçe ve sokaklar şöyle:
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