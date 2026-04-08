BEDAŞ duyurdu: İstanbul'un 20 ilçesinde elektrik kesintisi!

8.04.2026 15:28:00
Haber Merkezi
BEDAŞ, 9 Nisan Perşembe günü (yarın) İstanbul'un Avrupa Yakası'nda bulunan 20 ilçede elektrik kesintisi yaşanacağını açıkladı.

Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ), planlı bakım, onarım ve yatırım çalışmaları kapsamında 9 Nisan Perşembe günü (yarın) kapsamlı bir elektrik kesintisi yapılacağını duyurdu.

İstanbul'un 20 ilçesini etkileyecek olan bu kesintiler, 2 ilçede gece saatlerinde başlayıp sabahın ilk ışıklarına kadar sürecek.

İşte elektrik kesintisine gidilecek ilçeler...

*Arnavutköy: Hadımköy, Ömerli

*Avcılar: Gümüşpala, Denizköşkler

*Bağcılar: Göztepe, Mahmutbey, Fatih

*Bahçelievler: Yenibosna Merkez, Zafer

*Bakırköy: Ataköy 7-8-9-10. Kısım, Yeşilköy

*Başakşehir: İkitelli OSB, Ziya Gökalp, Kayabaşı

*Bayrampaşa: Altıntepsi, Orta

*Beşiktaş: Levent, Etiler, Akat

*Beylikdüzü: Adnan Kahveci, Kavaklı, Sahil

*Beyoğlu: İstiklal, Kılıç Ali Paşa, Cihangir

*Büyükçekmece: Mimarsinan, Muratçeşme, Kumburgaz

*Esenler: Turgut Reis, Oruçreis

*Esenyurt: Akçaburgaz, Kıraç, Namık Kemal

*Eyüpsultan: Göktürk Merkez, Mithatpaşa

*Fatih: İskenderpaşa, Akşemsettin, Molla Gürani

*Gaziosmanpaşa: Karadeniz, Barbaros Hayrettin Paşa

*Güngören: Sanayi, Mehmet Nesih Özmen

*Kağıthane: Hamidiye, Merkez, Çeliktepe

*Sarıyer: Ayazağa, Maslak, Huzur

*Zeytinburnu: Maltepe, Seyitnizam

Kesintilerin bazı ilçelerde gece saatlerinde başlayıp sabah saatlerine kadar sürmesi, bazı ilçelerde ise sabah saat 09.00’da başlayıp saat 17.00’de son bulması bekleniyor.

İlgili Haberler

EPDK elektrik zam oranlarını açıkladı: İşte mesken, sanayi ve tarım tarifeleri listesi
Nisan ayı faturalara ağır bir yükle geldi; EPDK ve BOTAŞ'ın eş zamanlı duyurularıyla elektrikte mesken abonelerine yüzde 25 zam yapılırken, doğal gazda ise "kademeli tarife" dönemine geçilerek yüksek tüketim yapan konutlara yüzde 132 oranında rekor bir artış yansıtıldı.
27 Mart 2026 günlük elektrik üretim ve tüketim verileri açıklandı
Türkiye'de 27 Mart 2026 tarihinde günlük bazda 968 bin 366 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 959 bin 417 megavatsaat oldu.
Elektrik ve doğalgazda yeni dönem: Dağıtım bedeli faturanın yüzde 75'ine ulaştı!
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun 4 Nisan 2026'da yürürlüğe giren kararıyla konut elektrik tarifelerine yüzde 25 zam yapıldı. Elektrik Mühendisleri Odası'nın (EMO) hesaplamalarına göre 4 kişilik bir ailenin aylık elektrik faturası yükseldi. Fatura kalemlerinde dağıtım bedelinin payı dikkat çekti.