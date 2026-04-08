BEDAŞ duyurdu: İstanbul'un 20 ilçesinde elektrik kesintisi!

Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ), planlı bakım, onarım ve yatırım çalışmaları kapsamında 9 Nisan Perşembe günü (yarın) kapsamlı bir elektrik kesintisi yapılacağını duyurdu.

İstanbul'un 20 ilçesini etkileyecek olan bu kesintiler, 2 ilçede gece saatlerinde başlayıp sabahın ilk ışıklarına kadar sürecek.

İşte elektrik kesintisine gidilecek ilçeler...

*Arnavutköy: Hadımköy, Ömerli

*Avcılar: Gümüşpala, Denizköşkler

*Bağcılar: Göztepe, Mahmutbey, Fatih

*Bahçelievler: Yenibosna Merkez, Zafer

*Bakırköy: Ataköy 7-8-9-10. Kısım, Yeşilköy

*Başakşehir: İkitelli OSB, Ziya Gökalp, Kayabaşı

*Bayrampaşa: Altıntepsi, Orta

*Beşiktaş: Levent, Etiler, Akat

*Beylikdüzü: Adnan Kahveci, Kavaklı, Sahil

*Beyoğlu: İstiklal, Kılıç Ali Paşa, Cihangir

*Büyükçekmece: Mimarsinan, Muratçeşme, Kumburgaz

*Esenler: Turgut Reis, Oruçreis

*Esenyurt: Akçaburgaz, Kıraç, Namık Kemal

*Eyüpsultan: Göktürk Merkez, Mithatpaşa

*Fatih: İskenderpaşa, Akşemsettin, Molla Gürani

*Gaziosmanpaşa: Karadeniz, Barbaros Hayrettin Paşa

*Güngören: Sanayi, Mehmet Nesih Özmen

*Kağıthane: Hamidiye, Merkez, Çeliktepe

*Sarıyer: Ayazağa, Maslak, Huzur

*Zeytinburnu: Maltepe, Seyitnizam

Kesintilerin bazı ilçelerde gece saatlerinde başlayıp sabah saatlerine kadar sürmesi, bazı ilçelerde ise sabah saat 09.00’da başlayıp saat 17.00’de son bulması bekleniyor.