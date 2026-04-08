BEDAŞ duyurdu: İstanbul'un 20 ilçesinde elektrik kesintisi!

Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ), planlı bakım, onarım ve yatırım çalışmaları kapsamında 9 Nisan Perşembe günü (yarın) kapsamlı bir elektrik kesintisi yapılacağını duyurdu.
İstanbul'un 20 ilçesini etkileyecek olan bu kesintiler, 2 ilçede gece saatlerinde başlayıp sabahın ilk ışıklarına kadar sürecek.
İşte elektrik kesintisine gidilecek ilçeler...
*Arnavutköy: Hadımköy, Ömerli
*Avcılar: Gümüşpala, Denizköşkler
*Bağcılar: Göztepe, Mahmutbey, Fatih
*Bahçelievler: Yenibosna Merkez, Zafer
*Bakırköy: Ataköy 7-8-9-10. Kısım, Yeşilköy
*Başakşehir: İkitelli OSB, Ziya Gökalp, Kayabaşı
*Bayrampaşa: Altıntepsi, Orta
*Beşiktaş: Levent, Etiler, Akat
*Beylikdüzü: Adnan Kahveci, Kavaklı, Sahil
*Beyoğlu: İstiklal, Kılıç Ali Paşa, Cihangir
*Büyükçekmece: Mimarsinan, Muratçeşme, Kumburgaz
*Esenler: Turgut Reis, Oruçreis
*Esenyurt: Akçaburgaz, Kıraç, Namık Kemal
*Eyüpsultan: Göktürk Merkez, Mithatpaşa
*Fatih: İskenderpaşa, Akşemsettin, Molla Gürani
*Gaziosmanpaşa: Karadeniz, Barbaros Hayrettin Paşa
*Güngören: Sanayi, Mehmet Nesih Özmen
*Kağıthane: Hamidiye, Merkez, Çeliktepe
*Sarıyer: Ayazağa, Maslak, Huzur
*Zeytinburnu: Maltepe, Seyitnizam
Kesintilerin bazı ilçelerde gece saatlerinde başlayıp sabah saatlerine kadar sürmesi, bazı ilçelerde ise sabah saat 09.00’da başlayıp saat 17.00’de son bulması bekleniyor.