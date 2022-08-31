BEDAŞ duyurdu: İstanbul'da 8 saate varan elektrik kesintileri

31 Ağustos 2022 Çarşamba, 16:16

Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş 31 Ağustos Çarşamba günü İstanbul’da elektrik kesintisi uygulanacağı duyuruldu. İstanbul’daki elektrik kesintisinin 8 saati bulması bekleniyor.

İstanbul Avrupa yakasında planlı elektrik kesintisi yaşanacak ilçe ve mahallelerin yer aldığı Planlı Elektrik Kesinti listesine, www.bedas.com.tr web sitesinde, Planlı Kesintiler bölümünden ve BEDAŞ 186 mobil uygulamasından erişilebiliyor.

Kesintilerin yaşanacağı bazı ilçe ve mahalleler şöyle sıralandı:

Arnavutköy ilçesinde Nenehatun Mahallesi, Altındal, Alicenap, Azade, Canberk, Ergin, Gazel, Hasan Tahsin, Serdar, Tutku, Uğurlu, Yazı, Çarşıbaşı, Şakir Çeşme Sokak bölgelerinde 31/08/2022 09:00:00 - 31/08/2022 16:00:00 saatleri arasında bakım çalışması kapsamlı TM bakımı sebebi ile iş sağlığı ve güvenliği de gözeterek elektrik kesintisi yapılacak.

Avcılar ilçesi Cihangir Mahallesi Hamza Yerlikaya Sokak bölgelerinde 31/08/2022 09:00:00 - 31/08/2022 17:00:00 saatleri arasında bakım çalışması kapsamlı TM bakımı sebebi ile iş sağlığı ve güvenliği de gözeterek elektrik kesintisi yapılacak.

Bağcılar ilçesi 15 Temmuz Mahallesi 1488. Sokak bölgelerinde 31/08/2022 09:00:00 - 31/08/2022 17:00:00 saatleri arasında bakım çalışması kapsamlı TM bakımı sebebi ile iş sağlığı ve güvenliği de gözeterek elektrik kesintisi yapılacak.

Bayrampaşa ilçesi Vatan Mahallesi Engin, Eski Kaldırım, Kar Sokak bölgelerinde 31/08/2022 10:00:00 - 31/08/2022 14:00:00 saatleri arasında bakım çalışması kapsamlı TM bakımı sebebi ile iş sağlığı ve güvenliği de gözeterek elektrik kesintisi yapılacak.

Beşiktaş ilçesi Bebek Mahallesi Bağarası, Cevdetpaşa, Yoğurtçu Zülfü Sokak bölgelerinde 31/08/2022 10:00:00 - 31/08/2022 17:00:00saatleri arasında bakım çalışması kapsamlı TM bakımı sebebi ile iş sağlığı ve güvenliği de gözeterek elektrik kesintisi yapılacak.

Beyoğlu ilçesi Fetihtepe Mahallesi Ana Yurt, Arkoç, Ataç, Beyaz, Defne, Demirkıran, Dönem, Erdemli, Geniş, Gezen, Işıldak, Keskin, Meydan, Müverrih Ali, Müverrih Ali Çıkmazı, Nesil, Okçular Aralığı, Okçular Yolu, Papatyalı, Sedefoğlu, Solak Çeşme, Solak Çeşme Aralığı, Tepe Üstü, Umar, Umar Aralığı, Yamak, Yayla, Yayla Aralığı, Yayla Çıkmazı, Zerafet, Çağdaş, Çilesiz, Önem, Özgül, Özgül Aralığı, Özlem, İpekli Sokak / Halıcıoğlu Mahallesi Sallabaş Sokak / Katipmustafa Çelebi Mahallesi Bahçeli Hamam Sokak / Keçeci Piri Mahallesi Müverrih Ali, Namazgah Sokak bölgelerinde 31/08/2022 15:00:00 - 31/08/2022 20:00:00 saatleri arasında bakım çalışması kapsamlı TM bakımı sebebi ile iş sağlığı ve güvenliği de gözeterek elektrik kesintisi yapılacak.