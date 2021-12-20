Fatih'teki trafo patlamasında 3 BEDAŞ çalışanı yaralandı

Fatih'te Fındıkzade Çukurbostan Yaşam Merkezi'ndeki trafonun patlaması sonucu 3 kişi yaralandı.

AA
20 Aralık 2021 Pazartesi, 16:04
Fatih'teki trafo patlamasında 3 BEDAŞ çalışanı yaralandı
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Fatih'te Seyitömer Mahallesi'ndeki Fındıkzade Çukurbostan Yaşam Merkezi'ndeki trafoya bakım yapılırken, henüz bilinmeyen nedenle patlama meydana geldi.

Patlamada yaralanan BEDAŞ çalışanı 3 kişi, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Patlamanın ardından çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu söndürüldü.


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