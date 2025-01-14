BEDAŞ duyurdu: İstanbul'un bazı ilçelerinde elektrik kesintisi yapılacak!

BEDAŞ, İstanbul'un bazı ilçelerde planlı bakım çalışmaları kapsamında bugün elektrik kesintileri uygulanacağını aktardı.

BEDAŞ duyurdu: İstanbul'un bazı ilçelerinde elektrik kesintisi yapılacak!
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 14.01.2025 - 09:58

Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ), İstanbul'da planlı bakım çalışmaları kapsamında 14 Ocak Salı günü (bugün) elektrik kesintilerinin yapılacağı ilçe, mahalle ve sokakları internet sitesi üzerinden duyurdu. 

BEDAŞ'ın elektrik kesintisi yapılacağını açıkladığı ilçe, mahalle ve sokaklar şu şekilde:


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