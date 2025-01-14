BEDAŞ duyurdu: İstanbul'un bazı ilçelerinde elektrik kesintisi yapılacak!
BEDAŞ, İstanbul'un bazı ilçelerde planlı bakım çalışmaları kapsamında bugün elektrik kesintileri uygulanacağını aktardı.
Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ), İstanbul'da planlı bakım çalışmaları kapsamında 14 Ocak Salı günü (bugün) elektrik kesintilerinin yapılacağı ilçe, mahalle ve sokakları internet sitesi üzerinden duyurdu.
BEDAŞ'ın elektrik kesintisi yapılacağını açıkladığı ilçe, mahalle ve sokaklar şu şekilde:
İlgili Haberler
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Akşener'in görevi kesinleşti' iddiası
- 'Müjde'ler belli oldu!
- Suç örgütü liderinden Dervişoğlu'na tehdit!
- 'Kabine' iddiası: Akşener cephesinden açıklama!
- Bir oyuncu daha ‘Ayşe Barım’ sessizliğini bozdu
- Gözaltındaki Başkan Akpolat'tan ilk açıklama
- Savcı mütalaasını açıkladı
- 'Ziyaret trafiğini izleseniz anlayacaksınız'
- CHP'li başkandan ilk açıklama!
- Bakandan asgari ücret ara zam mesajı!