Yayınlanma: 20.07.2023 - 12:32

Güncelleme: 20.07.2023 - 12:32

Milli Savunma Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Deniz Albay Zeki Aktürk, Bakanlık'ta düzenlenen basın bilgilendirme toplantısında bedelli askerlik ücretine ilişkin açıklama yaptı. Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, bedelli askerlik ücreti belirlendiğini açıkladı. Peki, Bedelli askerlik ne kadar oldu? 2023 Bedelli askerlik ücreti kaç TL? İşte yeni bedelli askerlik ücreti...

BEDELLİ ASKERLİK NE KADAR OLDU?

Bedelli askerlik tutarının memur maaş katsayısındaki artış oranına sabitlendiğini ifade eden Aktürk, "Hazine ve Maliye Bakanlığınca 'Mali ve Sosyal Haklar' genelgesi yayımlanmış ve buna göre bedelli askerlik tutarı 122 bin 351 lira 4 kuruş olmuştur. 17 Temmuz 2023 tarihinden itibaren bedelli askerlik müracaat işlemleri başlamıştır" dedi.

Böylece yüzde 17.55’lik artışa rağmen bedelli askerlik ücreti bir yıllık dönemde enflasyonun üzerinde artmış oldu.

BEDELLİ ASKERLİK YILLARA GÖRE ARTIŞI

2019 (1 Ocak-30 Haziran) 31.343,28 TL

2019 (1 Temmuz-31 Aralık) 33.230,16 TL

2020 (1 Ocak-30 Haziran) 35.054,64 TL

2020 (1 Temmuz-31 Aralık) 37.070,64 TL

2021 (1 Ocak-30 Haziran) 39.788,64 TL

2021 (1 Temmuz-31 Aralık) 43.151,28 TL

2022 (1 Ocak-30 Haziran) 56.506,80 TL

2022 (1 Temmuz-31 Aralık) 80.064,72 TL

2023 (1 Ocak-30 Haziran) 104.084,00 TL

2023 (20 Temmuz - ) 122.351.04 TL