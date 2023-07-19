ALES geç başvuru nasıl yapılır? 2023 ALES/2 geç başvuru ücreti ne kadar?

Yayınlanma: 19.07.2023 - 10:55

Güncelleme: 19.07.2023 - 10:59

20 Ağustos'ta yapılacak olan ALES/2 sınavının başvuru tarihleri 10 Temmuz'da son buldu. ALES başvuru tarihini kaçıran adaylar ALES geç başvuru tarihini bekliyor. ALES geç başvuru ne zaman? ALES geç başvuru ücreti ne kadar? ALES geç başvuru nasıl yapılır?

ALES GEÇ BAŞVURU TARİHİ NE ZAMAN?

ALES/2 geç başvuruları 19 Temmuz saat 23:59'a kadar yapılabilecek.

ALES GEÇ BAŞVURU ÜCETİ NE KADAR?

ALES/2 geç başvuru ücreti, normal sınav ücretinin (260 TL) %50 artırımlı hali olarak ödenecek.

ALES GEÇ BAŞVURU ÜCETİ NASIL YATIRILIR?

Geç başvuru gününde yapılan başvurularda sınav ücreti %50 artırımlı olarak, başvurunun yapıldığı gün ÖSYM’nin internet sayfasında e-İŞLEMLER’de yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile ödenecektir. Bankalardan ücret ödemesi yapılmamalıdır.

Geç başvuru gününde yapılan başvurularda bankalardan ücret ödemesi yapılmamalıdır. Geç başvuru gününde başvurusunu yaptığı halde sınav ücretini aynı gün içinde yatırmayan adayların başvuru bilgileri silinecektir. Geç başvuru gününde başvuru yapan ve sınav ücretini süresi içinde yatırarak başvurularını tamamlayan adayların, başvurularının tamamlandığınıhttps://ais.osym.gov.tr internet adresinden geç başvuru süresi tamamlanmadan teyit etmeleri ve başvuru bilgilerinin bir dökümünü yazıcıdan alarak başvurunun diğer aşamalarında gerekebileceğinden özenle saklamaları gerekmektedir

ALES GEÇ BAŞVURU NASIL YAPILIR?

ALES geç başvuru işlemi, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından yapılabilir.