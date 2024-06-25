Yayınlanma: 25.06.2024 - 19:06

Güncelleme: 25.06.2024 - 19:06

Yılda iki kez zamlanan bedelli askerlik ücreti için Temmuz zammı, memur zammının belli olmasıyla ortaya çıkacak. Memur maaşlarına endeksli olan bedelli askerlik ücretinin yapılacak zam sonrasında 215 bin lirayı aşması bekleniyor. Peki, Bedelli askerlik ücreti ne kadar olacak?

BAKANLIKTAN AÇIKLAMA GELDİ

Bedelli askerlik ücreti Temmuz ayındaki memur maaşlarına gelecek zamla birlikte yeniden belirlenecek. Mevcutta 182.609,04 TL olarak uygulanan bedelli askerlik ücreti yeni katsayı oranına göre artacak.

Milli Savunma Bakanlığı konuya ilişkin açıklamada bulundu.

Bakanlık "Bedelli askerlik hizmeti kapsamında geçerli olan bedel ve ek bedel tutarı Askeralma Kanunu gereğince 01 Temmuz 2024 tarihi itibarıyla memur aylık katsayısına göre güncellenecektir. Mevcut bedel tutarı üzerinden bedelli askerlik hizmetine müracaat etmek isteyen yükümlülerin 28 Haziran 2024 tarihine kadar müracaat ve ödeme işlemlerini tamamlamaları önem arz etmektedir" duyurusunu yaptı.

BEDELLİ ASKERLİK NE KADAR olACAK?

Bedelli askerlik zammının ne kadar olacağı Temmuz ayında enflasyon rakamlarının açıklanması sonrası kanunda belirlenen usullere göre hesaplamalar yapılıp zamlanıyor. Kesin zam oranının Temmuz ayı ortalarına kadar Milli Savunma Bakanlığı tarafından ilan edilmesi bekleniyor.