Bedelli askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? Bedelli askerlik yerleri nasıl öğrenilir?
Ocak ayının gelmesiyle birlikte bedelli askerlik yerlerinin ilan edileceği tarih merak ediliyor. 2025 Ocak bedelli askerlik celp tarihi için gözler MSB'ye (Milli Savunma Bakanlığı) çevrildi. Peki, Bedelli askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? Bedelli askerlik yerleri nasıl öğrenilir?
Milli Savunma Bakanlığı Askeralma Genel Müdürlüğü 2025 bedelli askerlik yerlerinin ne zaman açıklanacağını açıkladı. Peki, Bedelli askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? Bedelli askerlik yerleri nasıl öğrenilir?
BEDELLİ ASKERLİK YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANIR?
2025 yılı bedelli askerlik celp ve sevk takvimi henüz açıklanmadı. Milli Savunma Bakanlığı Askeralma Genel Müdürlüğü'nden yapılan duyuruya göre, bedelli askerlikten yararlanacak yükümlülerin kimlikleri, celp ve sevk dönemleri ile temel askerlik eğitimini yapacakları birlikler Ocak 2025'te e-Devlet ve askerlik şubeleri üzerinden duyurulacak.
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