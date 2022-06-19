Bedensel engelli, yanan evinde can verdi
Ortaca'da, bedensel engelli Mehmet Ali Çabuk, müstakil evinde çıkan yangında hayatını kaybetti. Yangın sırasında, Çabuk'un birlikte yaşadığı akrabalarının misafirliğe gittiği ve Çabuk'un evde yalnız olduğu öğrenildi.
Muğla'nın Ortaca ilçesinde, müstakil evde çıkan yangında bedensel engelli Mehmet Ali Çabuk (54) yaşamını yitirdi.
Çaylı Mahallesi 409 Sokak'taki müstakil evde, 18 Haziran akşamı saat 21.30 sıralarında yangın çıktı. Elektrik kontağından çıktığı düşünülen yangın, kısa sürede tüm evi sardı. Komşuların ihbarıyla bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, alevleri güçlükle söndürdü.
Daha sonra içeri giren ekipler, akrabalarıyla birlikte yaşadığı belirtilen bedensel engelli Mehmet Ali Çabuk'un cansız bedenine ulaştı.
AKRABALARI MİSAFİRLİĞE GİTMİŞ
Çabuk'un cesedi, otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Çabuk'un birlikte yaşadığı akrabalarının yangın sırasında misafirliğe gittiği belirtildi. Polis, yangınla ilgili soruşturma başlattı.
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