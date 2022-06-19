İzmir'de çıkan orman yangın 14 saat sonra söndürüldü

19 Haziran 2022 Pazar, 07:18

İzmir’in Foça ilçesinde dün öğle saatlerinde çıkan ve kontrol altına alınan orman yangınının ardından, bir yangın da Karaburun ilçesinde çıktı.

Yangın, sabahın ilk saatlerinde başlayan hava müdahalesi ile yaklaşık 14 saat sonra kontrol altına alındı.