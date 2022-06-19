İzmir'de çıkan orman yangın 14 saat sonra söndürüldü

İzmir'in Karaburun ilçesinde, sarp ve kayalık bölgede çıkan orman yangını 14 saat sonra kontrol altına alındı.

DHA
19 Haziran 2022 Pazar, 07:18
İzmir'de çıkan orman yangın 14 saat sonra söndürüldü
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İzmir’in Foça ilçesinde dün öğle saatlerinde çıkan ve kontrol altına alınan orman yangınının ardından, bir yangın da Karaburun ilçesinde çıktı.

Yangın, sabahın ilk saatlerinde başlayan hava müdahalesi ile yaklaşık 14 saat sonra kontrol altına alındı.


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