Beğenilme kaygısı cildi bozuyor!

Yayınlanma: 31.01.2024 - 04:00

Güncelleme: 31.01.2024 - 04:00

Sosyal medya platformlarında sıklıkla karşılaşılan akran zorbalığı, kadınlara dayatılan kusursuz olma baskısı gibi unsurlar gençlerin daha fazla estetik kaygılar yaşamasına yol açıyor.

Özellikle TikTok ve YouTube gibi sosyal medya platformlarından paylaşılan video içerikleri gençleri erken yaşta makyaja ve estetiğe yönlendiriyor. Küçük yaştaki çocukların, takip ettikleri sosyal medya fenomenlerinin kullandığı ürünlere yöneldiğini söyleyen uzmanlar, bu durumun cilt sorunlarına yol açabileceğini vurguluyor. Öte yandan uzmanlar beğenilme kaygısına bağlı olarak estetik yaşının düştüğünün ve hasta sayısının arttığının altını çiziyor.

FİLTRE YANILGISI YAŞIYORLAR

Türk Dermatoloji Derneği üyesi dermatolog Prof. Dr. Başak Yalçın, sosyal medyada kullanılan filtrelerin yanılgıya neden olduğunu belirtti. Yalçın, “Gençler kendilerini orada güzel buluyor ve öyle olma çabasına giriyor. Kimi görüp takip ediyorsa ‘Onun gibi nasıl olabilirim?’ diye çabalıyor. Bizler bunun sonuçlarıyla uğraşıyoruz. Fazlasıyla kozmetik ürün kullanmaktan kaynaklı gençlerin cildinin sivilcelendiğinı, kızarma ve egzama oluştuğunu görüyoruz” diye konuştu.