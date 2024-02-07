Yayınlanma: 07.02.2024 - 09:50

Güncelleme: 07.02.2024 - 09:50

Polis Akademisi Başkanlığı tarafından yapılacak olan çarşı ve mahalle bekçisi alımında bekleyiş devam ediyor. Peki, Bekçi alımı başvuruları ne zaman? Bekçi alımı başvuru şartları neler?

BEKÇİ ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN?

2024 yılı çarşı ve mahalle bekçiliği başvuruları henüz başlamadı.

BEKÇİ ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?