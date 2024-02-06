Bekçiyi göğsünden bıçaklamışlardı... Haklarında karar verildi!

Kırşehir’de çevreyi rahatsız eden kişilerin saldırısına uğrayan ve göğsünden bıçaklanan bekçiyi yaralayanlar hakkında tutuklama kararı verildi.

İHA
Yayınlanma: 06.02.2024 - 10:26
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Kırşehir’de bekçiyi bıçakla yaralayan şüpheliler hakkında karar verildi.

Emniyette ifadeleri alındıktan sonra adliyeye sevk edilen şüpheli K.B. ve kardeşi A.B. tutuklandı. S.D. ve E.T. ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

Şüphelilerin Asayiş Şube Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin çalışması sonucu çeşitli sayıda suç kaydı olduğu ortaya çıkarken, yaralanan bekçinin de durumunun iyi olduğu öğrenildi.


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