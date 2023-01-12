Bekçi kulübesinde ölü bulundu
Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde inşaatın bekçi kulübesinde bir kişi ölü olarak bulundu. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Tekirdağ'da dün saat 15.00 sıralarında bir inşaatın bekçi kulübesinde hareketsiz halde yatan kişinin olduğu ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan ilk kontrollerde 67 yaşındaki Halil İbrahim Tezcan’ın hayatını kaybettiği belirlendi.
Polis ekipleri ise kulübenin etrafında güvenlik önlemleri aldı.
Şüpheli ölüm vakasıyla ilgili inceleme başlatıldı.
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