Emekli bekçi, kaybolduktan 1 gün sonra ölü bulundu

Eskişehir’in Seyitgazi ilçesinde geçen günü evden çıktıktan sonra kendisinden haber alınamayan emekli bekçi Tevfik Er, bir gün sonra ölü bulundu. Er’in şüpheli görülen ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.

DHA
Yayınlanma: 10.01.2023 - 13:04
Emekli bekçi, kaybolduktan 1 gün sonra ölü bulundu
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Seyitgazi ilçesi Kırka Mahallesi’nde oturan Tevfik Er, pazar günü otomobiliyle evden çıktıktan sonra geri dönmedi. Ailesi çevrede yaptığı aramalarda Tevfik Er’e ulaşamayınca Jandarma Komutanlığı’na kayıp başvurusunda bulundu.

10 METRE MESAFEDE BULUNDU

Seyitgazi İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yaptığı aramalarda Tevfik Er, Salihler Mahallesi’nde, otomobiline 10 metre mesafede ağaç kesme motorunun yanında ölü bulundu.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Yapılan incelemenin ardından Tevfik Er’in cesedi, otopsi için Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nin morguna kaldırıldı.

Şüpheli görülen emekli bekçi Tevfik Er’in ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı. 


Emekli bekçi ölü bulundu

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