Bekçiler ile şüpheliler arasında çatışma: Ölü ve yaralılar var!

Merkez Bağlar ilçesinde şüpheli şahıslar, çarşı ve mahalle bekçilerinin 'dur' ihtarına silahla ateş ederek karşılık verdi. Olayda 1 kişi hayatını kaybetti, biri bekçi 2 kişi yaralandı.

Bekçiler ile şüpheliler arasında çatışma: Ölü ve yaralılar var!
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İHA
Yayınlanma: 13.02.2025 - 14:10

Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesine bağlı Şeyh Şamil Mahallesi Barış Caddesi'nde 547. Sokak'ta saat 02.00 sularında çarşı ve mahalle bekçileri, şüpheli şahısların üst araması ve kimlik kontrollerini yaptı. 

Şüphelilerden birinin üzerinden silah çıkınca gerekli işlemler yapılmaya başlandı.

Bekçiler, o sırada kendilerine doğru gelen silahlı 3 şüpheliye silahlarını bırakmaları çağrısında bulundu. Olay yerindeki toplam 6 şüpheli, bekçilere zorluk çıkartıp rast gele ateş ederek kaçmaya çalıştı.

Taraflar arasında çıkan çatışmada; Ahmet Demirel, M.A. ve bekçi M.E., yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardınsan kentteki hastanelere sevk edildi.

Ağır yaralılardan Ahmet Demirel, sevk edildiği özel hastanede hayatını kaybetti. Durumu ağır olan şüphelilerden M.A.'nın tedavisi devam ediyor.

"SİLAH SESLERİNİ DUYUP, CAMA ÇIKTIK"

Mahalle sakinlerinden Ekrem Çakar, silah seslerini duyup cama çıktıklarını belirterek, "Sonra emniyet ve ambulans geldi. Sadece bunları gördük. Neyin ne olduğunu da bilmiyorduk" dedi.

Polis, olay yerinde yaptığı çalışmalarda şüphelilere ait 3 adet tabanca ele geçirdi. Olayla ilgili incemelerin sürdüğü aktarıldı.


Etiketler: #bekçi #diyarbakır #çatışma #silah

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