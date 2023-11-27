Ankara'da eşini öldüren bekçi intihar etti!
Ankara'da mahalle bekçisi İ.Ö.K., evde tartıştığı eşi A.N.K.'yi tabanca ile vurduktan sonra aynı silahla kendisine ateş etti. Komşuların ihbarıyla eve gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde çiftin hayatını kaybettiğini belirlendi.
Ankara'nın Mamak ilçesine bağlı Natoyolu Caddesi'nde bulunan Gül Apartmanı'nda gece saatlerinde Çarşı Mahalle Bekçisi olarak görev yapan İ.Ö.K., iddiaya göre sebebi henüz belirlenemeyen tartışma sırasında eşi A.N.K.'ya tabanca ile ateş etti.
AYNI SİLAHLA İNTİHAR ETTİ
İ.Ö.K., kanlar içerisinde yere yığılırken, A.N.K., bu kez kendisine doğrulttuğu silahını ateşledi. Peş peşe gelen silah sesleri apartman sakinlerini endişelendirirken, ihbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde çiftin hayatını kaybettiği belirlendi.
Çiftin cansız bedeni Adli Tıp Kurumuna götürülürken, polis olayla ilgili inceleme başlattı.
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