Gaziosmanpaşa'da pompalı tüfekle saldırı: 3 polis ve 1 bekçi yaralandı

İstanbul Gaziosmanpaşa'da, pompalı tüfekle ateş açtığı 3 polis memuru ve 1 bekçiyi yaralayan şüpheli, özel harekat polislerinin operasyonuyla gözaltına alındı.

AA
Yayınlanma: 01.11.2023 - 11:45
Gaziosmanpaşa'da pompalı tüfekle saldırı: 3 polis ve 1 bekçi yaralandı
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Merkez Mahallesi'nde gece saatlerinde Adem D'nin pompalı tüfekle havaya ateş açtığını gören çevre sakinlerinin ihbarıyla olay yerine polis ekibi sevk edildi. Sokağa gelen polis ekipleri, pompalı tüfekle bekleyen şüpheliye teslim olması için uyarıda bulundu.

3 POLİS MEMURU İLE BEKÇİYİ YARALADI

Uyarılara rağmen kaçtığı evinin penceresinden polislere tüfekle ateş açan Adem D, 3 polis memuru ile 1 bekçiyi çeşitli yerlerinden hafif yaraladı.

Tüfeğini sokağa atarak yan binaya kaçan şüphelinin yakalanması için olay yerine özel harekat polisleri gönderildi.

Adem D, kaçtığı eve düzenlenen operasyonla yakalandı.

Ekiplerin sokakta ve evde yaptıkları incelemede 2 pompalı tüfek, 2 şarjör ile 22 kartuş ele geçirildi.

Şüpheli Adem D’nin çok sayıda suçtan emniyette kaydı olduğu öğrenildi.

Bu kişinin polisteki işlemleri sürüyor.


Polis memuru polis bekçi

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