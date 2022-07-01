Bekçiyi yaralayan uzman çavuş tutuklandı

Malatya’da tartıştığı mahalle bekçisini yaralayan uzman çavuş tutuklandı.

cumhuriyet.com.tr
01 Temmuz 2022 Cuma, 11:52
Bekçiyi yaralayan uzman çavuş tutuklandı
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Edinilen bilgilere göre, 30 Haziran Perşembe gecesi Zaviye Mahallesi Hasanbey Caddesi üzerinde meydana gelen olayda, bölgede devriye atan mahalle bekçisi M.A. ile tartışan uzman çavuş olduğu ileri sürülen M.A.I. ile beraberindeki D.I. arasında kavga çıktı. Kavgada başından darp edilen bekçi yaralanırken, M.A.I. ile D.I. yakalanarak gözaltına alındı.

Polis merkezindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi.


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