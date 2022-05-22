Niğde'de 15 kişilik bekçi kadrosuna bin kişi başvurdu

Emniyet Genel Müdürlüğü, Niğde'de 15 kişilik bekçi alımı için kadro açtı. Söz konusu kadro ilanına ise bin yurttaş başvurdu. CHP Niğde İl Başkanı Erhan Adem, ülke genelinde 3 bin 250 kişilik kadro açıldığını belirterek "Niğde'yi baz alırsak Türkiye'de başvuru sayısı 100 binlerle ifade ediliyor" dedi.

cumhuriyet.com.tr
22 Mayıs 2022 Pazar, 16:44
Niğde'de 15 kişilik bekçi kadrosuna bin kişi başvurdu
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Emniyet Genel Müdürlüğü yurt genelinde bekçi alımı için 3 bin 250 kişilik kadro açtı.

Niğde'de ise ile düşen 15 kişilik bekçi alımı için bin kişinin başvurduğu öğrenildi.

TÜİK'E TEPKİ

CHP Niğde İl Başkanı Erhan Adem, "Emniyet Genel Müdürlüğü 81 ilde 3.250 mahalle ve çarşı bekçisi alacağı ilanını yaptı. Niğde'ye de 15 kontenjan ayrıldı. Niğde'deki 15 kontenjana bin kişi başvuru yaptı. Niğde'yi baz alırsak tüm Türkiye'de başvuru sayısı 100 binlerle ifade ediliyor. TÜİK'in verdiği işsizlik rakamı asla gerçekleri yansıtmadığı bir kez daha kanıtlanmış oluyor, artık ülkeyi yönetemiyorsunuz hemen seçim, derhal seçim" dedi.



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