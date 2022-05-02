Bekir Bozdağ, Kemal Kılıçdaroğlu'nu hedef aldı

02 Mayıs 2022 Pazartesi, 13:46

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, mahkeme kararını eleştirmenin "hak", mahkeme kararını eleştirme yerine mahkemeye ve yargı görevini yapanlara hakaret etmenin "haksızlık" olduğunu öne sürdü.

"Sayın Kılıçdaroğlu'nu Türk yargısına ve yargı görevi yapanlara karşı daha temiz ve saygılı bir dil kullanmaya davet ediyorum" ifadesine yer veren Bozdağ, şunları kaydetti:

"Sayın Kılıçdaroğlu'nun Türkiye'nin içişlerine müdahaleye cüret eden Almanya'ya hiçbir söz söylemeyip de Türk yargısını 'Nazi mahkemelerine' benzetmesi bir akıl tutulması olsa gerektir. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun mahkemelerimiz için 'Nazi mahkemesi' benzetmesi yapması; bağımsız Türk yargısına, hakim ve savcılarımıza hem büyük bir hakarettir ve hem de büyük bir saygısızlıktır. Bu talihsiz ve nefret dolu açıklamayı yapan Sayın Kılıçdaroğlu'nu kınıyorum."

NE OLMUŞTU?

Gezi Parkı Davası'nda iş insanı Osman Kavala hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilirken, Mücella Yapıcı, Çiğdem Mater, Hakan Altınay, Mine Özerden, Can Atalay, Tayfun Kahraman, Yiğit Ali Ekmekçi hakkında ise 18'er yıl hapis cezası ve tutuklama kararı çıkmıştı.

Karar kamuoyunda büyük tepki toplarken, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da “Kurgulanmış mahkemelerden adalet çıkmaz” demişti.

Kılıçdaroğlu, şunları söylemişti:

“Burada görev alan hakimlerin bir kısmı zaten önceden kararlarını vermişler. Verdikleri kararlar kendi özgür kararlarıyla verdikleri kararlar değil. Talimatla aldıkları kararlar. Talimatla aldıkları kararların altına imza atıyorlar. Bu tür mahkemelerle yeni karşılaşmıyoruz aslında. Demokrasi tarihimize baktığımızda bu tür mahkemeleri çok gördük. Bu ülkenin genelkurmay başkanının bile terörist olarak kurgulanmış mahkemelerden hapse atıldığını gördük. Gezi nedir; bizim demokrasi tarihimizde özgürlüğü haykıran gençlerin sesidir aslında. Baskıya isyandır Gezi aslında. 'Baskı istemiyoruz; kendi ülkemizde özgürce yaşamak istiyoruz' diyor gençler. 'Doğayı koruyalım' diyor gençler. Bu kurgulanmış mahkemede Osman Kavala, beraat ettiği bir davadan müebbet hapse mahkûm oldu. Dünyada böyle bir örnek yok. Böyle bir garabet yok. Ama bizim ülkemizde olur. Çünkü yargı bağımsız değil.”

Öte yandan Kılıçdaroğlu, geçen günlerde de Sözcü'den Ruhat Mengi'ye konuşmuş ve şunları söylemişti:

“Gezi olayları dolayısıyla kurulan mahkemenin Almanya’daki Nazi mahkemelerinden bir farkı yok, orada da insanlar nasıl mahkûm edildiyse benzer olaylar burada da oldu.”