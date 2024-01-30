Atalay'ın vekilliği düşürüldü, TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan 'Abu Dabi' paylaşımı geldi
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Can Atalay'ın vekilliğinin düşürülmesinin ardından yaptığı paylaşımda Abu Dabi'deki temaslara yer verdi.
TİP'in Hatay Milletvekili Can Atalay hakkında Yargıtay 3. Ceza Dairesi tarafından verilen kararın TBMM Genel Kurulu'nda okutulması sonrası Atalay'ın vekilliği düşürüldü.
Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş'un Birleşik Arap Emirlikleri'nde olmasından dolayı kararı Meclis Başkanvekili Bekir Bozdağ okudu.
Can Atalay'ın milletvekilliği düşürüldü, kararı okuyan Bekir Bozdağ'a Anayasa kitapçığı fırlatıldı!— Cumhuriyet (@cumhuriyetgzt) January 30, 2024
Kararın ardından Numan Kurtulmuş'tan 'Atalaysız' bir paylaşım geldi. Kurtulmuş mesajında Abu Dabi'deki temaslar kapsamında Birleşik Arap Emirlikleri ile olan ikili ilişkiler ve bölgesel gelişmeleri değerlendirdiklerini söyledi.
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Meclis Başkanı paylaşımında Atalay'ın vekilliği ile ilgili herhangi bir açıklamada bulunmazken Birleşik Arap Emirlikleri heyetiyle fotoğrafını paylaştı.
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