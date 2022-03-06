Bekir Pakdemirli’nin görevden alındığı bakanlığın mali bilançosu ortaya çıktı

06 Mart 2022 Pazar, 02:00

Tarım ve Orman Bakanlığı 2021 İdare Faliyet Raporu’na göre, 2020 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Yasası’nda 40.3 milyar TL olan bakanlık bütçesi 2021’de yüzde 27.8 artarak 51.5 milyar TL’ye çıkarıldı.

Yıl içinde toplam ödenek 60.1 milyar TL’ye yükseltildi. Bakanlık, bu ödeneğin 58.2 milyar TL’sini harcadı. Harcama oranı yüzde 97 oldu. Harcamada Bütçe Yasası ile verilen başlangıç ödeneği aşıldı. Bakanlığın personel durum tablosuna göre 34 kişinin bulunduğu özel kalem müdürlüğüne toplam 19.2 milyon TL ödenek verildi. Bu ödeneğin 18.4 milyon TL’si harcandı. Özel kalem müdürlüğünün harcama oranı yüzde 96 oldu. Bakanlığın mal ve hizmet alım giderleri 362.4 milyon TL olarak gerçekleşti. Tüketime yönelik mal ve malzeme alımları 131.4 milyon TL oldu. Temsil ve tanıtma giderleri için 10.4 milyon TL, hizmet alımları için 126.4 milyon TL harcandı. Yolluklar 46.7 milyon TL, görev giderleri de 19.4 milyon TL oldu. Raporun sonunda eski bakan Bekir Pakdemirli’nin “iç kontrol güvence beyanı” yer aldı. Pakdemirli, raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu belirtirken, “Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlarıne zarar veren herhangi bir husus hakkında bilgim olmadığını beyan ederim” dedi.

2 BİN 973 YANGIN

Bakanlığa bağlı Orman Genel Müdürlüğü’nün 2021 faliyet raporu da yayımlandı. Geçen yıl yaz aylarında çıkan orman yangılarında Ege ve Akdeniz’de binlerce hektarlık alan küle dönmüştü. Bakanlığın bu yangınlarla mücadelede yetersiz kalması eleştirilmişti. Raporda, 2021 yangın sezonunda; 39 yangın söndürme helikopteri, üç amfibik uçak, dört insansız hava aracı (İHA) ve bir tanker uçak kiralandığı belirtildi. Rapora göre geçen yıl çıkan yangınların 110’u kasıtlı, 1001’i ihmal/dikkatsizlik/kaza, 353’ü doğal, 1329’u sebebi belirlenemeyen nedenlerle çıktı. Geçen yılki toplam yangın sayısı ise 2 bin 793 oldu. Kasıtlı çıkarılan yangınlar sonucunda 46 bin 148 hektar, ihmal/dikkatsizlik/kaza sonucu çıkan yangınlarda 46 bin 878 hektar, doğal nedenlerle çıkan yangınlarda 208 hektar, sebebi belirlenemeyen nedenlerle çıkan yangınlarda ise 46 bin 269 hektar alan yandı.

6.5 KAT ARTIŞ

Geçen yıl çıkan yangınlarda önceki yıllara göre yanan alanın büyüklüğü de dikkat çekti. 2017’de 11 bin 993 hektar, 2018’de 5 bin 644 hektar, 2019’da 11 bin 332 hektar, 2020’de 20 bin 971 hektar alan yanarken, geçen yılki yangınlarda ise toplam 139 bin 503 hektar orman küle döndü. 2021’de alevlere teslim olan ormanlık alan büyüklüğü, bir önceki yıla göre yaklaşık 6.5 kat arttı.