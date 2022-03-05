‘Görevden affını isteyenler’ kervanına Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli de eklendi

05 Mart 2022 Cumartesi, 02:00

Cumhurbaşkanlığı kabinesinde “görevden affını isteyenler” kervanına Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli de katıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pakdemirli’yi de önceki bakanlarda olduğu gibi gece yarısı görevden aldı. Pakdemirli’den boşalan göreve AKP’li Vahit Kirişci atandı. Af talebinde bulunduğu belirtilmesine karşın dün Erzincan’da programı olan Pakdemirli’nin görevden alınacağından haberinin olmadığı iddiaları dile getirildi. Ancak siyaset kulislerinde Pakdemirli’nin görevden alınacağı uzun süredir konuşuluyordu. Kulislerde yapılan değerlendirmeler şöyle:

Yangınlarda yetersiz kaldı: Geçen yaz başta Muğla ve Antalya olmak üzere ormanları küle çeviren büyük yangınlarda bakanlık yetersiz kaldı.

‘Gayri resmi danışmanlar’ iddiası: Bakanlıkta “gayri resmi” danışmanlar olduğu da gelen iddialar arasında yer alıyor. Çiftçiden maliyetinin altına arpa alındığı ortaya çıkmıştı. Yine başta buğday olmak üzere hububatta yerli çiftçiyi verilmeyen paranın, yabancı çiftçiye verildiği eleştirileri de dile getiriliyordu.

DDK’deki yolsuzluk iddiaları: Ancak bardağı taşıran son damlaların ise tarımdaki küçülme ve Devlet Denetleme Kurulu’nun (DDK) bakanlıktaki yolsuzluk iddialarıyla ilgili incelemesi olduğu belirtiliyor. Geçen yıl yüzde 11’lik büyümeye karşın tarım sektörü yüzde 2.2 küçüldü. Bu durumun “sarayda rahatsızlık yarattığına” işaret ediliyor. Yine DDK’nin bakanlıkta yaptığı incelemenin sonucunun da görevden almada etkili olduğu yorumları yapılıyor.

YENİ ‘AF’LAR OLABİLİR

Seçime az bir süre kala böyle bir değişiklik yapılması, “iktidarın kaybettiği çifçiyi yeniden yanına çekebilmek için yaptığı bir hamle” olarak da yorumlanıyor.

İktidar kulislerinde önümüzdeki dönemde kabinedeki değişikliklerin devam edeceği konuşuluyor. Kulislerde, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ile Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın da aralarında bulunduğu bazı isimlerin görevden alınabileceği dile getiriliyor. Yine kulislere göre önümüzdeki dönemde Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın ikiye ayrılabileceği, Mehmet Nuri Ersoy’un Turizm Bakanı olarak devam edeceği ancak Kültür Bakanlığı’na başka bir ismin getirilebileceği de dillendiriliyor.

‘KİBİR’ VURGUSU

Tarım ve Orman Bakanlığı’na atanan Vahit Kirişçi, görevi Bekir Pakdemirli’den devraldı. Kirişçi’nin de yeni görevinde ilk açıklaması ‘kibir’le ilgili oldu. Kirişçi, “Tarıma yönelik teknolojiyi desteklememiz gerekiyor. Gururdan, kibirden Rabbimize sığınırız.” dedi. Kirişci, dün Meclis’te yemin ederek göreve başladı. Vahit Kirişci, Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi’ni bitirdi.