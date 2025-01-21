Bel ağrısıyla gitti, sakat kaldı: Profesöre milyonlarca liralık tazminat cezası!

Yayınlanma: 21.01.2025 - 12:03

Güncelleme: 21.01.2025 - 12:36

İzmir'de 9 yıl önce bel ağrısı şikayetiyle kendisine gelen Canan Yılmaz'a bel fıtığı teşhisi koyan Prof. Dr. Kemal Yücesoy, "Acilen ameliyat olman gerekiyor" diyerek onam almadan omurgasına 8 vida yerleştirdi.

Vidaların sinirlerine denk gelmesi nedeniyle malullük raporu verilen Yılmaz, doktora malpraktis davası açtı. 5 yıl süren dava sonucunda mahkeme, Prof. Yücesoy'un özen borcuna aykırı davrandığı gerekçesiyle 4 milyon 651 bin TL maddi ve manevi tazminat ödemesine karar verdi. Tazminata, 9 yıllık yasal faiz de eklenecek.

Sabah'ın haberine göre, 5 yıl süren ve 2 ay önce sonuçlanan dava sonucunda İzmir 7. Tüketici Mahkemesi, Prof. Dr. Kemal Yücesoy'un 4 milyon 651 bin TL maddi ve manevi tazminatın 2016 yılından itibaren işleyecek faiziyle ödemesine hükmetti.

YÜZDE 33 ORANINDA MALULLÜK VERİLDİ

Avukat Duygu Delibaş, "Dönemin kuruyla 5 bin dolar kazanmak uğruna, zorunlu olmamasına rağmen ameliyat yolunu seçen ve hastasının %33 malul kalmasına sebep olan doktor aleyhine maddi ve manevi tazminat davası açmıştık.

5 yıl süren hukuk mücadelesinin sonunda doktorun maddi ve manevi tazminat ödemesine hükmedildi" dedi.