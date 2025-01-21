Bel ağrısıyla gitti, sakat kaldı: Profesöre milyonlarca liralık tazminat cezası!
İzmir'de 9 yıl önce bel ağrısı şikayetiyle hastaneye giden ve yapılan ameliyat sonucu sakat kalan Canan Yılmaz'a teşhis koyan Prof. Dr. Kemal Yücesoy'un 4 milyon 651 bin TL maddi ve manevi tazminat vermesine karar verildi.
İzmir'de 9 yıl önce bel ağrısı şikayetiyle kendisine gelen Canan Yılmaz'a bel fıtığı teşhisi koyan Prof. Dr. Kemal Yücesoy, "Acilen ameliyat olman gerekiyor" diyerek onam almadan omurgasına 8 vida yerleştirdi.
Vidaların sinirlerine denk gelmesi nedeniyle malullük raporu verilen Yılmaz, doktora malpraktis davası açtı. 5 yıl süren dava sonucunda mahkeme, Prof. Yücesoy'un özen borcuna aykırı davrandığı gerekçesiyle 4 milyon 651 bin TL maddi ve manevi tazminat ödemesine karar verdi. Tazminata, 9 yıllık yasal faiz de eklenecek.
Sabah'ın haberine göre, 5 yıl süren ve 2 ay önce sonuçlanan dava sonucunda İzmir 7. Tüketici Mahkemesi, Prof. Dr. Kemal Yücesoy'un 4 milyon 651 bin TL maddi ve manevi tazminatın 2016 yılından itibaren işleyecek faiziyle ödemesine hükmetti.
YÜZDE 33 ORANINDA MALULLÜK VERİLDİ
Avukat Duygu Delibaş, "Dönemin kuruyla 5 bin dolar kazanmak uğruna, zorunlu olmamasına rağmen ameliyat yolunu seçen ve hastasının %33 malul kalmasına sebep olan doktor aleyhine maddi ve manevi tazminat davası açmıştık.
5 yıl süren hukuk mücadelesinin sonunda doktorun maddi ve manevi tazminat ödemesine hükmedildi" dedi.
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