'Profesör' lakaplı Ahmet Furkan Usalan'ın evine uyuşturucu baskını: Tutuklandı
Muğla’nın Köyceğiz ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda 22 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi, gözaltına alınan ‘Profesör’ lakaplı Ahmet Furkan Usalan tutuklandı.
Muğla İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Köyceğiz'in Çandır Mahallesinde yaşayan ‘Profesör’ lakaplı Ahmet Furkan Usalan'ın evinde uyuşturucu madde imal ettiği bilgisine ulaştı.
Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Usalan'ın evine 9 Ocak’ta jandarma ekiplerince operasyon düzenlendi.
Evde yapılan aramada 18 kavanoz içerisinde 14 bin 400 gram LSD emdirilmiş tohum, 5 kavanoz içerisinde 2 bin 600 gram sıvılaştırılmış LSD, 4 kavanoz içerisinde 1130 gram sihirli mantar, 5 kavanoz içerisinde kurutulmaya hazır 3 kilo 500 gram sihirli mantar, 25 LSD hap, 192 LSD emdirilmiş kullanıma hazır A4 kağıt, 32 gram LSD emdirilmiş kurabiye, 6 saklama kaplarının içerisinde 36 kök sihirli mantar, 293 gram LSD emdirilmiş jel, elektrikli gıda kurutma cihazı, 3 hassas terazi, 2 kapsül dolum cihazı, 2 bitki üretim aparatı, 90 enjektör ele geçirildi.
TUTUKLANDI
Gözaltına alınan ve jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Usalan, tutuklandı.
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