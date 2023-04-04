Bel fıtığı ameliyatına girdi yaşamını yitirdi: 'Yanlış kan' skandalında yeni gelişme

Yayınlanma: 04 Nisan 2023 - 13:47

Güncelleme: 04 Nisan 2023 - 14:40

İstanbul'da inşaatta çalışan Emrah Kaya, bel fıtığı şikâyeti olan eşi Makbule Kaya'yı tedavi için Van'a getirdi. 20 Mart'ta Lokman Hekim Van Hastanesi'ne kaldırılan Kaya, 1 gün sonra ameliyata alındı.

HAYATINI KAYBETTİ

Operasyondan sonra Makbule Kaya, fenalaştı. Bu sırada hastanede görevli bir hemşire, aileyi arayıp Kaya'ya yanlış kan verildiğini söyledi. Burada 7 gün tedavi gören Makbule Kaya, daha sonra Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Dursun Odabaşı Tıp Merkezi'ne kaldırıldı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Kaya, 2 Nisan'da hayatını kaybetti. Yaşanan ihmal üzerine hem hastane yönetimi hem de ölen kadının yakınları, görevli iki hemşire hakkında suç duyurusunda bulundu. Van Cumhuriyet Başsavcılığı da soruşturma başlattı. Konu ile ilgili Lokman Hekim Van Hastanesi yönetimi tarafından dün yapılan yazılı açıklamada, kurumsal anlamda kurum içi disiplin soruşturması başlatıldığını, iki çalışanın iş akdinin sonlandırıldığını ve Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulunulduğu bildirildi.