Belaruslu muhalif lider Ukrayna'ya gidecek Rus tankların görüntüsünü paylaştı
Belarus muhalefet lideri Sviatlana Tsikhanouskaya’nın Baş Danışmanı Franak Viacorka, Belarus’un güneybatısından Ukrayna’ya gidecek Rus tankları ve askeri araçlarının görüntülerini paylaştı.
Ukrayna’nın doğusundaki Donbas bölgesinde yer alan ve Rusya yanlılarının tek taraflı olarak bağımsızlığını ilan ettiği Donetsk Halk Cumhuriyeti ve Luhansk Halk Cumhuriyeti’nin, Rusya tarafından resmen tanınmasının ardından diplomatik gelişmeler yerini savaşa bıraktı.
Belarus muhalefet lideri Sviatlana Tsikhanouskaya’nın Baş Danışmanı Franak Viacorka, Rus tankları ve askeri araçlarının görüntülerini paylaştı.
Görüntüde, demiryolunda açık vagonlara yüklenmiş onlarca tank ve askeri araç görüldü.
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