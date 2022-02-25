Yılan Adası nerede? Rusya'nın işgal ettiği Yılan Adası'nın haritadaki konumu

25 Şubat 2022 Cuma, 14:16

Karadeniz'de Tuna Deltası açıklarında bulunan Yılan Adası, 2004-2009 yılları arasında Romanya ve Ukrayna arasında yaşanan sınır anlaşmazlığının bir parçasıydı.

Ukraynalı askerlerin teslim olma çağrısını reddetmesi ile Rus askerleri 170 dönümlük adayı bombalamaya başladı. Bombardıman sonrası adadaki askerlerin tamamının hayatını kaybettiği öğrenildi.

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırısı devam ederken, dün adada yaşanan çatışmaya dair ses kayıtları ve görüntüler bugün ortaya çıktı.

Yaşanan acı durum için Zelenski “Askerlerimiz asla pes etmedi. Adayı savunurken kahramanca can verdiler. Ukrayna için canını verenlerin hatırası sonsuza kadar yaşasın” ifadelerini kullandı.

Rusya Savunma Bakanlığı'nın açıklamasına göre Rus güçleri adanın kontorlünü ele geçirdi.

YILAN ADASI NEREDE? İŞTE YILAN ADASI'NIN KONUMU

Yaşanan gelişmeler sonucunda dikkatleri üzerine çeken Yılan Adası'nın, nerede olduğu ve haritadaki konumu en çok merak edilen şey oldu. İşte Yılan Adası'nın haritadaki konumu: