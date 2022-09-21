Belaruslu turist, kaldığı otelin banyosunda ölü bulundu
Antalya'nın Alanya ilçesinde tatil yapan Belaruslu turist, kaldığı otelin banyosunda ölü bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kargıcak Mahallesi'nde bir otelde tatil yapan turist Anatoli Novikau’nun (71) odasından uzun süre çıkmamasından şüphelenen otel çalışanları harekete geçti. Odayı kontrol eden otel çalışanları, Novikau’yu banyoda hareketsiz halde buldu.
İNCELEME YAPILACAK
İhbar üzerine otele gelen 112 Acil Servis ekipleri, Novikau’nun hayatını kaybettiğini belirledi.
Novikau’nun cenazesi, cumhuriyet savcısının olay yerindeki incelemelerinin ardından otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.
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