Yalnız yaşadığı evde ölü bulundu
Gaziantep’te, Abdullah Bodur (72), yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Seyrantepe Mahallesi’nde yalnız yaşayan Abdullah Bodur, geçen hafta halılarını yıkamacıya verdi. Sabah saatlerinde halıları teslim etmeye gelen yıkamacılar, kapıyı açan olmayınca, evden de kötü kokular yayılması üzerine durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.
ÇİLİNGİRLE İÇERİ GİRİLDİ
İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kapısı çilingire açtırılarak girilen evde Bodur’un cansız bedeni bulundu.
Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Abdullah Bodur’un cansız bedeni, otopsi için Adli Tıp Kurumu’nun morguna kaldırıldı. Abdullah Bodur'un ölümüne ilişkin soruşturma sürüyor.
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