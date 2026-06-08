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Belde seçimleri tamamlandı: MHP'li Feti Yıldız yasal düzenleme istedi

Belde seçimleri tamamlandı: MHP'li Feti Yıldız yasal düzenleme istedi

8.06.2026 09:29:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Belde seçimleri tamamlandı: MHP'li Feti Yıldız yasal düzenleme istedi

6 beldede yapılan ara seçimin ardından MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, seçim anketleri hakkında yasal düzenleme çağrısı yaptı.
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Türkiye dün 6 beldede sandığa gitti. Tokat, Nevşehir ve Gümüşhane'de 6 belde ile 362 mahallede belediye başkanı, belediye meclis üyeleri ile muhtar ve ihtiyar heyetlerinin belirlenmesi için seçim yapıldı. 

Kesin olmayan sonuçlara göre beldelerin 4'ünü AKP kazandı. MHP ve CHP de birer belde kazandı.

  • Nevşehir Mustafapaşa: AKP
  • Tokat Bağtaşı: AKP
  • Tokat Çevrecik: CHP
  • Tokat Kuşçu: MHP
  • Tokat Yolüstü: AKP
  • Gümüşhane Tekke: AKP

MHP'NİN HEDEFİ ANKETLER

MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, seçim sonuçlarının ardından sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşım yaptı.

Yıldız, kamuoyu araştırma şirketlerinin gerçekleştirdiği anketleri hedef alarak, "Bu sahteciliği önlemek için bir yasal düzenleme geciktirilmeden yapılmalı" dedi.

Feti Yıldız'ın paylaşımı şu şekilde:

"Tokat ili Reşadiye ilçesine bağlı Yolüstü ve Çevrecik beldeleri,  Tokat ili Almus ilçesine bağlı Bağtaşı Beldesi,  Tokat ili Yeşilyurt ilçesine bağlı Kuşçu Beldesi,  Gümüşhane ili Merkez ilçesine bağlı Tekke Beldesi  ve Nevşehir ili Ürgüp ilçesine bağlı Mustafapaşa Beldesi'nde gerçekleştirilen belediye başkanlığı ve belediye meclis üyeliği ara seçimleri ile ülke genelinde 355 mahallede muhtarlık ve  37 mahallede ihtiyar heyeti ara seçimleri yapıldı.

Toplam bin 164 sandıkta 371 bin 870 kayıtlı seçmen ile oy kullandı. 6 beldeden dördünü AKP, birini MHP, birini de CHP kazandı.  6 Beldeden 5’ini Cumhur ittifakı kazandı. Tokat Çevrecik'te CHP'nin adayı belediye başkanlığına seçildi.

Her seçim sonucunda olduğu gibi bazı manüplasyoncu kamuoyu araştırma şirketleri masa başında hazırladıkları sahte sonuçlarıyla baş başa kaldı. Bu sahteciliği önlemek için bir yasal düzenleme geciktirilmeden yapılmalı."

İlgili Konular: #MHP #ANKET #Feti Yıldız

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