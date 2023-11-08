Belediye başkanı hafızlık icazet töreninde

Yayınlanma: 08.11.2023 - 04:00

Güncelleme: 08.11.2023 - 04:00

Aralarında çocukların da olduğu icazet törenine katılanlar arasında Kavak Belediye Başkanı İbrahim Sarıcaoğlu da vardı.

Kursiyerler, tekbirler eşliğinde tören alanına geldi.

Törende ilahi dinletisi ve Kuran okunmasının ardından semazen gösterisi yapıldı.