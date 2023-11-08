Belediye başkanı hafızlık icazet töreninde

Samsun’da Kavak İlçe Müftülüğü’ne bağlı Yaşar Doğu Kuran Kursu’nda eğitimlerini tamamlayan 36 kursiyer için hafızlık icazet töreni düzenlendi.

Cemil Ciğerim
Yayınlanma: 08.11.2023 - 04:00
Belediye başkanı hafızlık icazet töreninde
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Aralarında çocukların da olduğu icazet törenine katılanlar arasında Kavak Belediye Başkanı İbrahim Sarıcaoğlu da vardı.

Kursiyerler, tekbirler eşliğinde tören alanına geldi.

Törende ilahi dinletisi ve Kuran okunmasının ardından semazen gösterisi yapıldı.


Samsun icazet töreni İbrahim Sarıcaoğlu

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