Belediye başkanı hafızlık icazet töreninde
Samsun’da Kavak İlçe Müftülüğü’ne bağlı Yaşar Doğu Kuran Kursu’nda eğitimlerini tamamlayan 36 kursiyer için hafızlık icazet töreni düzenlendi.
Aralarında çocukların da olduğu icazet törenine katılanlar arasında Kavak Belediye Başkanı İbrahim Sarıcaoğlu da vardı.
Kursiyerler, tekbirler eşliğinde tören alanına geldi.
Törende ilahi dinletisi ve Kuran okunmasının ardından semazen gösterisi yapıldı.
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