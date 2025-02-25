Belediye başkanı köpek katliamına 'kurgu' demişti... Barınak yetkililerinin görev yeri değişti

Yayınlanma: 25.02.2025 - 12:22

Güncelleme: 25.02.2025 - 12:22

Osmaniye’deki hayvan barınağında köpeklerin zehirlenerek öldürülmesine ilişkin ortaya çıkan görüntüler üzerine Osmaniye Valiliği tarafından inceleme başlatılırken, Osmaniye Belediyesi de idari soruşturma yürütüyor.

Belediyeden yapılan açıklamada, soruşturma tamamlanana kadar veteriner işleri müdürü, veteriner hekim ve 2 veteriner teknikerinin hayvan barınağındaki görevlerinden alınarak başka birimlere atandığı duyuruldu. Açıklamada, “Olayla ilgili adli kovuşturma ve idari soruşturma devam etmektedir. İncelemelerin tamamlanmasının ardından sonuçlar, şeffaf bir şekilde paylaşılacaktır” ifadelerine yer verildi.

Şüpheli köpek ölümleriyle ilgili soruşturma sürerken, belediye bünyesindeki bazı yetkililerin görev yerleri değiştirildi. Buna göre; veteriner işleri müdürü, veteriner hekim ve 2 veteriner teknikeri, mevcut görevlerinden alınarak başka birimlerde görevlendirildi.

BELEDİYE BAŞKANI 'KURGU DEMİŞTİ

Öte yandan, Osmaniye Belediye Başkanı İbrahim Çenet, tepkilere rağmen olayda belediyenin mağdur olduğunu savunarak hayvanseverleri hedef göstermiş ve olaya “kurgu” demişti.

Çenet, şu ifadeleri kullanmıştı:

"Bugün elleri sopalı bir grup aktivist barınağımıza izinsiz girmiş, hayvan mezarlığında cansız hayvanları yan yana dizmiş, teknikerleri darp etmiştir. Bu olay bir kez daha göstermiştir ki Türkiye’de ‘Hayvansever Terörizmi’ vardır."