Sosyal medya bu olayı konuşuyor: Kadıköy'de akıma kapılan köpek 'Rose' hayatını kaybetti

Yayınlanma: 22.02.2025 - 17:48

Güncelleme: 22.02.2025 - 17:48

İstanbul'un Kadıköy ilçesi Bostancı Mahallesi'nde sahibi tarafından karda gezintiye çıkarılan Rose aldı köpek kaldırımda elektrik çarpması sonucu öldü.

Köpeği ile birlikte kendisinin de akıma kapıldığını söyleyen Fatih Koldaş ile kızı Mina Koldaş acı haberi sosyal medya hesaplarından duyurdu.

Bostancı’da minibüs caddesinde köpeğimi ve beni bu sabah elektrik çarptı maalesef canım kızım köpeğimi kaybettik sizin ve kim sorumlusu ise dilerim ki benim yaşadığım acının fazlasını yaşayın @ayedasdestek @kadikoybelediye — Fatih Koldaş (@FatihKolda3) February 22, 2025

'KÖPEĞİMİ KAYBETTİK'

Fatih Koldaş, X hesabından yaptığı paylaşımında, "Bostancı'da minibüs caddesinde köpeğimi ve beni bu sabah elektrik çarptı maalesef canım kızım köpeğimi kaybettik sizin ve kim sorumlusu ise dilerim ki benim yaşadığım acının fazlasını yaşayın" ifadelerini kullandı.

'BAŞKA HAYVANLAR İNSANLAR ÖLEBİLİRDİ'

Mina Koldaş ise, olay yeri ve köpeğinin fotoğraflarını eklediği paylaşımlarında şunları söyledi:

"İstanbul Kadıköy'de karda oynarken ona ve babama direkten elektrik çarptı. Köpeğimizi kaybettik. Başka hayvanlar insanlar ölebilirdi. Neden kontrol etmiyorsunuz? Bu nasıl bir ihmal?"

En sevdiği aktivite karda oynamaktı. Kar dolu toprağa gömülmek değil.#Roseicinadeletistiyoruz pic.twitter.com/XqTesnhL35 — Mino (@minakoldas) February 22, 2025

'EKİPLER GELENE KADAR NÖBET TUTTU'

Rose'u kliniğe götürdükten sonra başka canlar yanmasın diye babasının olay yerinde nöbet tuttuğunu söyleyen Mina Koldaş, "Rose'yi kliniğe götürdükten sonra babam bu direk başında başka kimse zarar görmesin diye ekipler gelene kadar nöbet tuttu. EKİPLER 1 SAAT SONRA GELDİ!!! Babam orada durmayıp gitseydi başka bir canlı daha zarar görebilirdi! SORUMSUZSUNUZ. Bu gülen gözleri elektrik akımı yüzünden kan doluydu!!!! BU GÜZEL GÖZLER KANLA DOLDU!!! BOŞU BOŞUNA ÖLDÜ BİZİM KIZIMIZ!!!" diyerek olaya tepki gösterdi.

Roseyi kliniğe götürdükten sonra babam bu direk başında başka kimse zarar görmesin diye ekipler gelene kadar nöbet tuttu. EKİPLER 1 SAAT SONRA GELDİ!!! Babam orada durmayıp gitseydi başka bir canlı daha zarar görebilirdi! SORUMSUZSUNUZ pic.twitter.com/dWH0xNaECB — Mino (@minakoldas) February 22, 2025

BAŞKA KULLANICILAR DA PAYLAŞTI

Bir sosyal medya kullanıcısı da kendisinin de aynı sorunu yaşadığını ifade ederek şunları söyledi:

"Aynı sorunu defalarca yaşadık şans eseri çok ölümcül olmadı. Kızım Shera direkleri görünce ağlayıp kaldırımdan yola kaçıyordu. Yağmurlu karlı ıslak günlerde köpeklerinizi ve kendinizi direklerden uzak tutun."

Baba ve kızın paylaşımlarına elektrik şirketi ve belediyeden bir açıklama gelmedi.