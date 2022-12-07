Belediye başkanının bulunduğu araç kaza yaptı: 1 ölü, 3 yaralı
Adıyaman'ın Kahta ilçesine bağlı Akıncılar Belde Belediye Başkanı 72 yaşındaki İsmet Çetinkaya'nın da içinde bulunduğu otomobil kaza yaptı. Kazada 1 kişi öldü, 3 kişi ise yaralandı. Başkan Çetinkaya'nın durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Kaza, saat 13.30 sıralarında Aksaray- Adana kara yolunun 27'nci kilometresinde meydana geldi. Adana'ya gitmek için yola çıkan Akıncılar Belde Belediye Başkanı İsmet Çetinkaya'nın kullandığı otomobil, önündeki Şammaz Çağlayan yönetimindeki araca çarptı. Çağlayan’ın otomobili, yaklaşık 150 metre sürüklenip devrildi.
Kazada sürücü Şammaz Çağlayan yaşamını yitirirken, yanındaki Şaban Çağlayan ve Kasım Çağlayan ile diğer otomobilin sürücüsü İsmet Çetinkaya yaralandı.
DURUMU AĞIR
İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık görevlisi sevk edildi. Yaralı 3 kişi, ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.
Tedaviye alınan yaralılardan Başkan Çetinkaya’nın sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Video Haberler
- 738 yıllık mermer sanduka, Nasreddin Hoca’ya ait çıktı
- Denizli'de sis bulutu güzel görüntüler oluşturdu
- Telefon kazanma ümidiyle 100 bin lira dolandırıldı
- Enerji düştü ama enflasyon düşmüyor
- Gazetecilikten antikacılığa ilerleyen serüven
- 'Gelecekte her 4 pilottan 1'i kadın olacak'
- Doğalgazda yüzde 32 enerji tasarrufu sağlıyor
- Para ve altın olan cüzdanı sahibine teslim ettiler
- 80'lik nine ve dede Butko Zeytini'ni dalından topluyor
- Ordu kivisinden 70 milyon TL gelir
En Çok Okunan Haberler
-
- Öztürk Yılmaz'a bıçaklı saldırı
- Bakanlık asgari ücret anketini açıkladı
- Okulda grip salgını alarmı: Eğitime 5 gün ara verildi
- Fotoğraflar ve ses kaydı ortaya çıktı
- Asgari ücret için masaya oturacağı rakamı açıkladı
- 'Elleri dert görmesin' dedi, örnek gösterdi
- Almanya'da 'darbe' yapmak isteyen gruba operasyon
- 15 bin 551 taksi şoförüne ceza
- İYİ Parti'den yumruklu saldırı sonrası karar
- Kılıçdaroğlu Erdoğan'ın 10 puan önünde