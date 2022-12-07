Belediye başkanının bulunduğu araç kaza yaptı: 1 ölü, 3 yaralı

Adıyaman'ın Kahta ilçesine bağlı Akıncılar Belde Belediye Başkanı 72 yaşındaki İsmet Çetinkaya'nın da içinde bulunduğu otomobil kaza yaptı. Kazada 1 kişi öldü, 3 kişi ise yaralandı. Başkan Çetinkaya'nın durumunun ağır olduğu öğrenildi.

DHA
07 Aralık 2022 Çarşamba, 18:00
Belediye başkanının bulunduğu araç kaza yaptı: 1 ölü, 3 yaralı
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Kaza, saat 13.30 sıralarında Aksaray- Adana kara yolunun 27'nci kilometresinde meydana geldi. Adana'ya gitmek için yola çıkan Akıncılar Belde Belediye Başkanı İsmet Çetinkaya'nın kullandığı otomobil, önündeki Şammaz Çağlayan yönetimindeki araca çarptı. Çağlayan’ın otomobili, yaklaşık 150 metre sürüklenip devrildi.

Kazada sürücü Şammaz Çağlayan yaşamını yitirirken, yanındaki Şaban Çağlayan ve Kasım Çağlayan ile diğer otomobilin sürücüsü İsmet Çetinkaya yaralandı.

DURUMU AĞIR

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık görevlisi sevk edildi. Yaralı 3 kişi, ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Tedaviye alınan yaralılardan Başkan Çetinkaya’nın sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi. 


kaza İsmet Çetinkaya Belediye başkanı

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