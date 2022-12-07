Bayrampaşa'da korkunç kaza: Yolun karşısına geçmeye çalışan kadına kamyonet çarptı

İstanbul Bayrampaşa'da yolun karşısına geçmeye çalışan Ayten Çağırtekin'i kamyonet ezdi. Kaza sonrası ağır yaralanan Çağırtekin hastanede tedavi altına alınırken olay anı güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

DHA
07 Aralık 2022 Çarşamba, 16:48
Bayrampaşa'da korkunç kaza: Yolun karşısına geçmeye çalışan kadına kamyonet çarptı
Abone Ol google-news

Bayrampaşa Yıldırım Mahallesi Eski Edirne Asfaltı Caddesi'nde, 7 Aralık Çarşamba saat 12.30 sıralarında meydana geldi. Caddede gelinlik mağazası bulunan Ayten Çağırtekin, işyerine gitmek için yolun karşısına geçmek istedi.

O sırada bir markete malzeme götüren kamyonet, Çağırtekin'e çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

AĞIR YARALANDI

Sağlık ekipleri ağır yaralı kadını ambulansla hastaneye kaldırırken, kamyonet sürücüsü ise polis ekipleri tarafından ifadesi alınmak üzere Emniyet'e götürüldü. 


bayrampaşa Kamyonet kaza

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler