Belediye başkanının kızının güzellik merkezine silahlı saldırıda yeni gelişme: 3 tutuklama!
Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin'in kızı Melike Çetin Aykal'a ait güzellik merkezine yönelik silahlı saldırıyla ilgili gözaltına alınan G.Ç.S., D.C.D. ile E.E. tutuklandı.
Adana'nın Çukurova ilçesine bağlı 100'üncü Yıl Mahallesi Dr. Sadık Ahmet Bulvarı'ndaki işmerkezinde 6 Ekim'de saat 10.00 sıralarında silahlı saldırı meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre; motosikletli 2 şüpheli, Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin'in kızı Melike Çetin Aykal'ın güzellik merkezine tabancayla kurşun yağdırdı.
BİNAYI KOŞARAK TERK ETTİLER!
Şüpheliler kaçarken, işyerinin camlarına 7 kurşun isabet etti. Binadaki diğer işyerlerine de 7 kurşun isabet ederken, can kaybı veya yaralanma yaşanmadı.
Tedirginliğe neden olan saldırı sırasında işyerlerinde bulunanlar, binayı koşarak terk etti.
İhbar üzerine adrese gelen polis ekipleri, olay yerinde 15 boş kovan buldu. Polis, silahlı saldırıya karıştığı belirlenen G.Ç.S. (22), D.C.D. (21) ile E.E.'yi (20) saklandıkları adrese düzenlenen operasyonla yakaladı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.
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