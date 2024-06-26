Belediye bütçesinden bir partiye 10 milyon lira

Yayınlanma: 26.06.2024 - 12:29

Güncelleme: 26.06.2024 - 12:42

Denizli Büyükşehir Belediye Meclisi, Haziran ayı olağan toplantısını belediye toplantı salonunda gerçekleştirdi. Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu başkanlığında gerçekleşen toplantıda belediyelerden gelen kararlar ile meclis gündemine alınan kararlar görüşüldü. Toplantının açılışında konuşan Çavuşoğlu, belediye bütçesinden bir partiye aktarıldığını ve ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı karşılamak için 5.5 milyon TL harcandığını ifade etti.

"8 YILDA 700 BİN DOLAR PARA AKTARILMIŞ"

AKP’li Osman Zolan dönemine ait finansal verileri paylaşan Çavuşoğlu, “Denizli Teleferikte Z raporu üstünde para toplayan, fazla kesilen fişlerle mühür torba ile para taşındığı ortaya çıktı. Silinen verilerin geri getirilmesi sırasında bir belgeye ulaşıldı. Yapılan hesaplamalarla 2016-2024 yılları arasında şuan ki kura çevirdiğimizde 700 bin dolar, rayiç bedelle 25 milyon lira para toplanmış. Para toplayan kişi de şirketin yönetim kurulu başkanı da bunu itiraf etti” diye konuştu.

BİR PARTİYE 10 MİLYON LİRA

Başkan Çavuşoğlu, belediye bütçesinden bir partiye para aktarıldığını da belirterek, “Mart ayında 10 milyon liralık fatura kesilmiş. BELTAŞ üzerinden kesilmiş. BELTAŞ hizmet almış. Yapılan araştırmalar kapsamında paranın bir partiye aktarıldığı ortaya çıktı. Yani Denizli Büyükşehir Belediyesi’nin bütçesi bir partinin finansman kaynağı olmuş. Merak ediyorsanız, bunu da en kısa sürede paylaşacağız. Para taşıyanı da alanı da biliyoruz” ifadelerini kullandı.

CUMHURBAŞKANI KARŞILAMAYA 5.5 MİLYON LİRA

Belediye bütçesinden yapılan harcamaları kalem kalem açıklan başkan, “Denizli Büyükşehir Belediyesi Cumhurbaşkanı’nın karşılama organizasyonu için bir şirkete 5,5 milyon lira harcamış. Bu parayı nasıl harcarlar? Her kağıdın altına imza atacak bir saf bulmuşlar. Ama emin olun kimse neye imza attığını bilmiyor. Belediye imkanlarıyla bir kişinin peyzajını yapmışlar. Adamın her yeri kaçak. Gittik tespit ettik. Bir de kepçedeki yazıyı kapatmaya çalışıyorlar. Bu durumu görüp de ses çıkarmayan varsa aranızda kul katında olmasa da Allah katında hesap vereceksiniz” dedi.