Belediye meclis üyesinden gazeteciye saldırı: Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı

Balıkesir’in Burhaniye ilçesinde yayın yapan Zeytin Efe gazetesinin imtiyaz sahibi Hakan Sataroğlu, aynı ilçenin CHP’li Belediye Meclis Üyesi Nadir Bayram tarafından saldırıya uğradı. Bu anlar ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Belediye meclis üyesinden gazeteciye saldırı: Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı
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İHA
Yayınlanma: 23.11.2024 - 12:02

Edinilen bilgiye göre, Zeytin Efe gazetesinin imtiyaz sahibi Hakan Sataroğlu, Burhaniye’nin CHP’li meclis üyesi Nadir Bayram tarafından saldırıya uğradı. Saldırı anı ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Saldırıyı yapan meclis üyesi Bayram, sakince bir restorandan içeri girip bir masaya yöneldi. Masada oturan gazeteciye saldırdı. Oturduğu yerden yere düşen gazeteciye şiddet yerde de kesilmedi. Başına tekme darbeleri alan gazeteci bayıldı. Saldırgan ise olay yerinde uzaklaştı. Dakikalarda baygın yerde yatan gazeteciye restoran çalışanları yardımcı oldu.

Baygınlık geçiren ve çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan Sataroğlu'nun hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

GÖZALTINA ALINDI

Saldırıya uğrayan Gazeteci Hakan Sataroğlu saldırgan hakkında suç duyurusunda bulundu. Balıkesir Gazeteciler Cemiyeti de yayınladığı mesaj ile saldırıyı kınadı.

Olay üzerine polis ekiplerince gözaltına alınan Bayram'ın ise emniyetteki işlemleri sürüyor.


Etiketler: #Gazeteci #Balıkesir #Hakan Sataroğlu

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