Gazeteci Gökhan Özbek gözaltına alındı

Gazeteci Gökhan Özbek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla gözaltına alındığını açıkladı.

Gazeteci Gökhan Özbek gözaltına alındı
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 21.11.2024 - 12:17

23 Derece'nin sahibi gazeteci Gökhan Özbek, sosyal medya hesabından paylaşım yaparak gözaltına alındığını duyurdu.

Özbek'in gözaltı gerekçesi hakkında henüz bir açıklama yapılmadı.


Etiketler: #Gökhan Özbek #gözaltı

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