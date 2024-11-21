Gazeteci Gökhan Özbek gözaltına alındı
Gazeteci Gökhan Özbek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla gözaltına alındığını açıkladı.
23 Derece'nin sahibi gazeteci Gökhan Özbek, sosyal medya hesabından paylaşım yaparak gözaltına alındığını duyurdu.
Özbek'in gözaltı gerekçesi hakkında henüz bir açıklama yapılmadı.
Gözaltına alınıyorum.— Gökhan ÖZBEK (@gokhanozbek) November 21, 2024
Kalın sağlıcakla…
Etiketler: #Gökhan Özbek #gözaltı
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