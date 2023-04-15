Belediye otobüsü ile kamyon çarpıştı: 7 yaralı
Karaman'da belediye otobüsü ile saman yüklü kamyonun çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı.
Kaza, saat 13.00 sıralarında Larende Mahallesi’nde meydana geldi. Sürücüleri öğrenilemeyen 70 BB 519 plakalı belediye otobüsü ile 42 J 8413 plakalı kamyon, kavşakta çarptı.
Kazada, belediye otobüsündeki 7 yolcu yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralılardan 5'i Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, 2'si ise bir özel hastaneye kaldırıldı.
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