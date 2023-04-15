Belediye otobüsü ile kamyon çarpıştı: 7 yaralı

Yayınlanma: 15.04.2023 - 14:15

Güncelleme: 15.04.2023 - 14:24

Kaza, saat 13.00 sıralarında Larende Mahallesi’nde meydana geldi. Sürücüleri öğrenilemeyen 70 BB 519 plakalı belediye otobüsü ile 42 J 8413 plakalı kamyon, kavşakta çarptı.

Kazada, belediye otobüsündeki 7 yolcu yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılardan 5'i Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, 2'si ise bir özel hastaneye kaldırıldı.