Belediye otobüsü ile otomobil çarpıştı
Kocaeli’nin Darıca ilçesinde belediye otobüsü ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Kaza anı ise belediye otobüsünün güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.
Kaza, Darıca ilçesi Aşıroğlu Caddesi ile Mithat Paşa Caddesi kesişiminde meydana geldi. Aşıroğlu Caddesi üzerinde seyir halinde olan Emrah K. idaresindeki 41 BR 312 plakalı belediye otobüsü ile Fatma Tıngır yönetimindeki 34 JF 6432 plakalı otomobil çarpıştı.
Kazada otobüs şoförü Emrah K., otomobil sürücüsü Fatma Tıngır ve otomobilde yolcu olarak bulunan bir kişi yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
İNCELEME BAŞLATILDI
Kısa sürede adrese ulaşan sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralılar, tedavi edilmek üzere çevredeki hastanelere kaldırıldı. Ağır yaralı olarak hastanede tedaviye alınan Fatma Tıngır, yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.
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