Belediye otobüsü ve 2 tır birbirine girdi: 7 yaralı
Eskişehir-Ankara Karayolu’unda tırın arkadan çarptığı belediye otobüsü kontrolden çıkarak başka bir tıra çarptı. Meydana gelen kazada 7 kişi hafif yaralandı.
Edinilen bilgiye göre kaza, Eskişehir-Ankara Karayolu Sivrihisar istikametinin 16’ncı kilometresinde meydana geldi.
İ.Y. T. (42) idaresindeki, K75 hatta görevli, 26 EBB 108 plakalı belediye otobüsü Ankara istikametinde ilerlerken önündeki aracın ani duraksaması sonucu yavaşladı.
Yavaşlayan otobüse S.B. (58) yönetimindeki 50 ABZ 200 plakalı tır arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan otobüs, yol kenarında bekleyen 33 CMP 86 plakalı tıra çarptı.
Kazada, otobüste bulunan 7 yolcu hafif şekilde yaralandı. Kazayla ilgili Jandarma ekipleri inceleme başlattı.
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