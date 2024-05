Yayınlanma: 17.05.2024 - 23:43

Güncelleme: 17.05.2024 - 23:43

TV8'de ekrana gelen fenomen yarışma Survivor All Star'da finale doğru heyecan artıyor. Yarışmacı sayısının giderek azaldığı Survivor'da her hafta yeni kaptanlar seçiliyor. 17 Mayıs kaptanlık oyununda yeni kaptanlar belirlendi. Yeni kaptanlar ve takımlar, elemenin ardından ilk dokunulmazlık oyununa çıkıyor. Peki, Survivor'da eleme adayı kim oldu? Survivor All Star'da kaptanlık oyununu kim kazandı? İşte ayrıntılar...

SURVİVOR'DA KİM ELENDİ?

Survivor All Star'a son veda eden isim Aleyna oldu. Veda ettiği haftada kırmızı takımda yer alan Aleyna, Özgür ile çıktığı düellodan mağlup ayrılarak adaya veda etti.

SURVİVOR KAPTANLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor'da yeni haftanın kaptanları ve takımları belirlendi. En iyi süreyi yapan Atakan ve Seda haftanın kaptanları oldu. Atakan kırmızı, Seda ise mavi takımı tercih etti.

Yarışmacıların kaptanlık yarışında kaydettiği süreler:

Atakan - 55 saniye

Seda - 58 saniye

Özgür - 1. 5 saniye

Batuhan - 1.13 saniye

Hilmi Cem - 1.18 saniye

Yunus Emre - 1.38 saniye

Nefise - 1.50 saniye

Damla Can - 2.15 saniye

Ogeday - 1.47 saniye

Merve - ...

SURVİVOR HAFTANIN TAKIMLARI

Kırmızı Takım

Atakan - Kaptan

Hilmicem

Nefise

Yunus Emre

Merve

Nagihan

Mavi Takım

Seda - Kaptan

Ogeday

Damla

Batuhan

Özgür