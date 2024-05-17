Survivor'da eleme adayı kim oldu? Survivor All Star'da kaptanlık oyununu kim kazandı?
Survivor All Star' da kaptanlık mücadelesi tüm heyecanıyla devam ediyor. Peki, Survivor'da eleme adayı kim oldu? Survivor All Star'da kaptanlık oyununu kim kazandı? İşte ayrıntılar...
TV8'de ekrana gelen fenomen yarışma Survivor All Star'da finale doğru heyecan artıyor. Yarışmacı sayısının giderek azaldığı Survivor'da her hafta yeni kaptanlar seçiliyor. 17 Mayıs kaptanlık oyununda yeni kaptanlar belirlendi. Yeni kaptanlar ve takımlar, elemenin ardından ilk dokunulmazlık oyununa çıkıyor. Peki, Survivor'da eleme adayı kim oldu? Survivor All Star'da kaptanlık oyununu kim kazandı? İşte ayrıntılar...
SURVİVOR'DA KİM ELENDİ?
Survivor All Star'a son veda eden isim Aleyna oldu. Veda ettiği haftada kırmızı takımda yer alan Aleyna, Özgür ile çıktığı düellodan mağlup ayrılarak adaya veda etti.
SURVİVOR KAPTANLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?
Survivor'da yeni haftanın kaptanları ve takımları belirlendi. En iyi süreyi yapan Atakan ve Seda haftanın kaptanları oldu. Atakan kırmızı, Seda ise mavi takımı tercih etti.
Yarışmacıların kaptanlık yarışında kaydettiği süreler:
Atakan - 55 saniye
Seda - 58 saniye
Özgür - 1. 5 saniye
Batuhan - 1.13 saniye
Hilmi Cem - 1.18 saniye
Yunus Emre - 1.38 saniye
Nefise - 1.50 saniye
Damla Can - 2.15 saniye
Ogeday - 1.47 saniye
Merve - ...
SURVİVOR HAFTANIN TAKIMLARI
Kırmızı Takım
Atakan - Kaptan
Hilmicem
Nefise
Yunus Emre
Merve
Nagihan
Mavi Takım
Seda - Kaptan
Ogeday
Damla
Batuhan
Özgür
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