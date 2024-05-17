Kahreden kaza: Karı-koca bir gün arayla hayatını kaybetti

Kocaeli’nin Kandıra ilçesinde dün meydana trafik kazasında hayatını kaybeden kadının ardından eşi de tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

İHA
Yayınlanma: 17.05.2024 - 17:48
Kahreden kaza: Karı-koca bir gün arayla hayatını kaybetti
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Balcı mevkii Kaynarca istikametinde dün meydana gelen kazada, Semih Ovat idaresindeki 34 JD 2531 plakalı Peugeot marka hafif ticari araç, sürücüsünün kontrolünden çıkarak yol kenarındaki elektrik direğine çarptı.

Çarpmanın şiddetiyle sürücü Semih Ovat ile eşi Işık Ovat ağır yaralandı. Adrese gelen ekipler, Işık Ovat’ın hayatını kaybettiğini belirledi. Ağır yaralı Semih Ovat’ın da bugün tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybettiği bildirildi.

Ovat çiftinin cenazeleri, Serdivan Kuruçeşme Mahallesi Merkez Camisi’nde kılınan namazın ardından mahalle mezarlığında toprağa verildi.

Semih Ovat’ın İstanbul’da balık ve akvaryum malzemeleri satılan bir işletmesi bulunduğu öğrenildi.


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